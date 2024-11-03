Минцифры предложило использовать биометрию для покупки энергетиков

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Инициатива связана с законом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, который вступит в силу 1 марта 2025 года.

Минцифры предложило использовать биометрию для покупки энергетиков

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минцифры РФ предложило запустить биометрию для подтверждения возраста в магазине при покупке энергетических напитков. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива связана с законом о разрешении покупать энергетики только с 18 лет, который вступит в силу 1 марта 2025 года. Отмечается, что реализация сервиса еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами.

Также Минцифры предложило с помощью биометрии подтверждать право на выплату пенсии для россиян, проживающих за рубежом. Сейчас они должны ежегодно подавать заявление в Социальный фонд. При этом им необходимо возвращаться в Россию для регистрации подтвержденной биометрии. В случае принятия проекта с 1 марта пенсионеры смогут получить услугу удаленно по стандартной биометрии.

На днях стало известно о планах выдавать в аренду электросамокаты после подтверждения личности с использованием биометрии. Проработать данный вопрос поручил заместитель Председателя Правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Чтобы взять транспорт в аренду, необходимо будет пройти биометрическую идентификацию в приложении. Таким образом несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогут пользоваться сервисами с помощью чужих аккаунтов.

Предполагается, что данный эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах. В частности, позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов, объяснили в аппарате вице-премьера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, несовершеннолетним с 1 марта следующего года. При этом регионы смогут самостоятельно устанавливать запрет на продажу указанных напитков в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
В Нью-Йорке снова проходят митинги в поддержку Палестины и Ливана
4:20
Квартиру родителей Ирины Болгар в центре Петербурга выставили на продажу
4:00
Минцифры предложило использовать биометрию для покупки энергетиков
3:40
Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал
3:20
«Калашников» завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал
Пересильд повезло: Михаил Тройник рассказал, что не страдает от вредных привычек
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака