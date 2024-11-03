Гусь пробил лобовое стекло взлетающего самолета в Канаде

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 35 0

В результате происшествия пилот получил травмы.

Гусь пробил лобовое стекло взлетающего самолета в Канаде

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Торонто гусь пробил лобовое стекло самолета, совершающего взлет. В результате инцидента был травмирован пилот. О происшествии сообщает портал Simple Flying.

Отмечается, что борт должен был отправиться в Виннипег, но в течение первых трех минут набора высоты столкнулся со стаей птиц. Одна из них насквозь пробила лобовое стекло.

По информации портала, попавшие в кабину осколки и стали причиной травм пилота. О его нынешнем состоянии не сообщается. После инцидента самолет подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург—Алма-Аты, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной, предположительно, стала течь в топливном отсеке. Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб. Перевозчик принял решение о выполнении рейса на резервном самолете. Пассажирам на время ожидания предоставили напитки и питание в терминале.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.55
0.11 106.14
0.30
Зеленый свет шести знакам: гороскоп на ноябрь 2024

Последние новости

1:38
Мама Тимати высказалась о возрасте возлюбленной своего сына
1:18
Женщин на Украине привлекут к разминированию территории
0:58
Два человека пострадали в результате серьезного ДТП на севере Москвы
0:38
Семью депутата Госдумы обокрал 19-летний молодой человек его дочери
0:18
Гусь пробил лобовое стекло взлетающего самолета в Канаде
23:58
Оставила недоеденный ужин: Лопес убежала из кафе, когда речь зашла о P. Diddy

Сейчас читают

Хрупкий гений: звезды на красной дорожке фильма «Федя. Народный футболист»
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака