Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Шереметьево

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Причиной, предположительно, стала внезапно возникшая техническая неисправность.

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Шереметьево

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Самолет авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот» - Прим. ред.), летевший из Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной, предположительно, стала течь топлива. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Самолет, выполняющий рейс #6531 Санкт-Петербург — Алма-Ата, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине — подозрение на течь топлива. Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб», — говорится в заявлении авиакомпании.

Также сообщается, что перевозчик принял решение о выполнении рейса на резервном самолете. Пассажирам на время ожидания предоставили напитки и питание в терминале.

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Анадыря в Москву, совершил 14 октября вынужденную посадку в Красноярске. Тогда причиной ЧП стало агрессивное поведение одного из пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внезапное ухудшение самочувствия одного из пассажиров стало причиной вынужденной посадки в Волгограде самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды.

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