«Многое сбывается»: Анна Ардова высказалась о силе «карты желаний»

Актриса уверена, что это занятие помогает лучше узнать себя.

Актриса Анна Ардова призналась, что в преддверии Нового года любит составлять карту желаний. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Новый год в Березовке».

По словам знаменитости, составление карты — это прекрасное время для самопознания.

«Мне нравится этот час, пока ты ее рисуешь или пишешь. Ты говоришь с собой и слушаешь себя — это круто. Даже если что-то не сбывается, все равно очень здорово, потому что ты сам с собой, повернут к себе», — сказала она.

Однако актриса не всегда использует картинки для визуализации своих желаний. Часто она просто прописывает цели и мечты.

«Потом сравниваю, что сбылось, а что нет. И очень многое сбывается!» — заключила Ардова.

Актриса посетила премьеру семейной новогодней комедии «Новый год в Березовке», которая рассказывает о непоседливых воришках, мечтающих поправить свое материальное положение в канун праздника, но неожиданно на их пути встали дети, случайно оставшиеся дома.

Главные роли в кинокартине исполнили актеры Анна Уколова, Алексей Шевченков, Дмитрий Нагиев и другие известные артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Ардова осадила Соседова за оскорбление.