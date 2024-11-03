Сергей Собянин подвел итоги московского фестиваля колледжей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Школьники и их родители узнали о ведущих учреждениях профобразования и ключевых работодателях.

Сергей Собянин подвел итоги московского фестиваля колледжей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Осенний фестиваль колледжей в Москве посетили 30 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дети и их родители знакомились с ведущими учреждениями профобразования и ключевыми работодателями. Школьники проходили профориентационное тестирование, участвовали в практических мастер-классах и других активностях. Можно было, например, научиться делать базовую сердечно-легочную реанимацию, узнать устройство дрона или побыть сварщиком на виртуальном тренажере», — написал мэр.

Центральной площадкой фестиваля 26 и 27 октября стал Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. Сюда пришли более 20 тысяч человек. В большом гостином зале представили 48 столичных колледжей.

С 28 октября фестиваль продолжился в самих колледжах. Для школьников провели 200 мастер-классов по разным профессиям — от сферы информационных технологий и робототехники до транспорта и здравоохранения.

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