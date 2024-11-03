Правда или слухи? Состоится ли концерт Канье Уэста в России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 26 0

Продюсер Финкельштейн: концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc

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Ранее появилась информация о том, что в ноябре рэпер выступит на «Газпром Арене».

Новости о возможном концерте рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге являются слухами. Об этом заявил в разговоре с 5-tv.ru музыкальный продюсер Евгений Финкельштейн.

По словам Евгения, выступление не состоится по нескольким причинам.

«Такую информацию выдают только непрофессионалы. Может приехать, может не приехать — что это такое? Какой-то детский сад. Понимаете, что виза в Россию делается рабочая в течение месяца — это раз. Второе — согласование с милицией, со всеми органами, со всеми инстанциями делается тоже в течение минимум трех недель. Договора с площадкой тоже нет», — объясняет эксперт.

По словам продюсера, артист никогда не будет таким образом информировать зрителей о предстоящем концерте. Кроме того, такие мероприятия планируются и анонсируются минимум за полгода.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Канье Уэст якобы приедет в Россию с концертом в середине ноября. Отмечалось, что выступление состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ходили слухи, что организаторы концерта уже договорились с площадкой и перевели представителям артиста аванс в размере около пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский рэпер Tekashi 6ix9ine отменил свой концерт в Москве.

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