В Вологде взрыв самогонного аппарата разнес две квартиры

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

В Вологде из-за взрыва самогонного аппарата пострадали 4 человека и 2 квартиры

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Межквартирная перегородка обрушилась в результате инцидента.

Из-за взрыва самогонного аппарата в пятиэтажном доме в Вологде пострадали четыре человека. Об этом сообщили представители МЧС России в своем Telegram-канале.

В одной из квартир на втором этаже разлетелось на кусочки самодельное оборудование для изготовления алкогольной продукции. От сильного взрыва произошло разрушение части жилой конструкции. Перегородка между жилыми помещениями распалась на части. Внутри двух квартир серьезные разрушения — перевернута и разломана мебель.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из них госпитализированы в больницу. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние несчастных неизвестно.

«На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России», — сообщили представители ведомства.

Сотрудники экстренных служб реагирования осматривают дом для того, чтобы удостовериться в его пригодности для жилья. Сообщается, что несущие конструкции не были задеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате массового ДТП на Москворецкой набережной погиб пассажир такси.

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