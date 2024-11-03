В результате массового ДТП на Москворецкой набережной погиб пассажир такси

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 21 0

В центре Москвы столкнулись сразу шесть автомобилей, их обломки разлетелись по всему полотну дороги, движение перекрыто.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Смертельная авария в центре Москвы: на Москворецкой набережной, близ дома 3, столкнулись шесть автомобилей. Погиб один человек — пассажир такси. Пострадавших, по данным корреспондента 5-tv.ru Дарьи Малаховой, двое. Она побывала на месте происшествия и запечатлела последствия массового ДТП.

«Движение на Москворецкой набережной заблокировано, его регулируют вручную, пропускают автомобили только по одной полосе. Известно, что в результате ДТП пострадало шесть автомобилей, их буквально раскидало по всей проезжей части, всюду обломки автомобилей. Пассажир такси получил травмы несовместимые с жизнью, еще два человека пострадали», — сообщила журналист.

На месте аварии продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранители. Известно также, что ради спасения одного из пострадавших пришлось срезать крышу автомобиля — он был настолько смят после удара, что другие способы выбраться оказались недоступны.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые детали дела о ДТП с автобусом в Петербурге. Рейсовая машина протаранила две легковушки на Малой Морской, после чего одна из них врезалась в здание. Предварительной причиной происшествия назывался инфаркт у 61-летнего водителя автобуса.

Также сообщались подробности разбирательств по делу с утонувшем в реке Мойке автобусом. Трагедия произошла 10 мая 2024 года, транспорт с пассажирами на большой скорости сбил металлическое ограждение и рухнул в воду, погибли семь человек. Что ждет выжившего водителя?

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