В СНБО Украины обвинили Google Maps в «сливе» снимков расположения систем ВСУ
СНБО Украины: Google Maps слил снимки расположения военных систем ВСУ
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Mojahid Mottaki
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Требование к сервису срочно удалить фото не было удовлетворено.
Сервис Google Maps показал снимки расположения военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил директор центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.
О каких именно системах украинской армии идет речь, он не уточнил, однако отметил, что требование к Google срочно удалить фото не было удовлетворено.
«У них выходные. Не до этого», — написал Коваленко в своем Telegram-канале.
Позднее представитель СНБО сообщил, что с ним все же связались сотрудники Google и заверили, что уже начали удалять снимки систем ВСУ.
В марте отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что укрепления как ВСУ, так и российской армии в зоне спецоперации прекрасно видны в Google Maps. Он отметил, что американские журналисты, не доверяя украинским чиновникам и СМИ, регулярно просматривают сервис и видят, что «состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что помогавший ВС РФ на территории, подконтрольной ВСУ, американец Дэниэл Мартиндейл использовал для связи с российскими военными Telegram.
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