В СНБО Украины обвинили Google Maps в «сливе» снимков расположения систем ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

СНБО Украины: Google Maps слил снимки расположения военных систем ВСУ

В СНБО Украины обвинили Google Maps в «сливе» снимков расположения систем ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Mojahid Mottaki

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Требование к сервису срочно удалить фото не было удовлетворено.

Сервис Google Maps показал снимки расположения военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил директор центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

О каких именно системах украинской армии идет речь, он не уточнил, однако отметил, что требование к Google срочно удалить фото не было удовлетворено.

«У них выходные. Не до этого», — написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Позднее представитель СНБО сообщил, что с ним все же связались сотрудники Google и заверили, что уже начали удалять снимки систем ВСУ.

В марте отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что укрепления как ВСУ, так и российской армии в зоне спецоперации прекрасно видны в Google Maps. Он отметил, что американские журналисты, не доверяя украинским чиновникам и СМИ, регулярно просматривают сервис и видят, что «состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помогавший ВС РФ на территории, подконтрольной ВСУ, американец Дэниэл Мартиндейл использовал для связи с российскими военными Telegram.

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