Помогавший российским военным на территориях, подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ), американец Дэниел Мартиндейл рассказал, что украинские боевики ни разу не проверили переписки у него в телефоне. Об этом он сообщил разговоре с телеканалом RT.

«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кэш, принимал все меры предосторожности», — отметил американец.

Его очень удивило то, что украинские боевики ни разу не попросили у него телефон для проверки. По его предположению, этому послужил его паспорт гражданина США. Он помог ему избавиться от пристального внимания ВСУ.

Мартиндейл также отметил, что на подконтрольных Незалежной территориях дружил с людьми, которые действительно ждали прихода Вооруженных сил (ВС) России. А у них были связи с местными властями.

Гражданина США Дэниэла Мартиндейла российские силовики эвакуировали с подконтрольной киевскому режиму территории под Угледаром, он на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Он считает Вашингтон своим врагом и намерен строить дальнейшую жизнь в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ РФ задержала сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой.