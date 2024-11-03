Дэниел Мартиндейл старался не привлекать внимание украинских боевиков.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Помогавший российским военным на территориях, подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ), американец Дэниел Мартиндейл рассказал, что украинские боевики ни разу не проверили переписки у него в телефоне. Об этом он сообщил разговоре с телеканалом RT.
«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кэш, принимал все меры предосторожности», — отметил американец.
Его очень удивило то, что украинские боевики ни разу не попросили у него телефон для проверки. По его предположению, этому послужил его паспорт гражданина США. Он помог ему избавиться от пристального внимания ВСУ.
Мартиндейл также отметил, что на подконтрольных Незалежной территориях дружил с людьми, которые действительно ждали прихода Вооруженных сил (ВС) России. А у них были связи с местными властями.
Гражданина США Дэниэла Мартиндейла российские силовики эвакуировали с подконтрольной киевскому режиму территории под Угледаром, он на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Он считает Вашингтон своим врагом и намерен строить дальнейшую жизнь в РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ РФ задержала сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой.
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