«Заняли свои углы»: Трамп и Харрис наступают друг другу на пятки накануне выборов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Дональд Трамп и Камала Харрис идут почти в ровень в предвыборной гонке

«Заняли свои углы»: Трамп и Харрис наступают друг другу на пятки накануне выборов

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Выборы нового президента США состоятся 5 ноября.

Разрыв в поддержке избирателей между Камалой Харрис и Дональдом Трампом в предвыборной гонке почти отсутствует. Об этом сообщил телеканал NBC, опираясь на проведенный опрос.

За обоих готовы проголосовать 49% избирателей. Тенденция наблюдается на протяжении последних месяцев. Камала Харрис подкупает людей своей позицией в области борьбы женщин за свои права. Дональд Трамп же завоевал сердца тех, кто негодует по поводу состояния финансовой системы страны.

«Мы заняли свои углы и не собираемся отступать», — заключил республиканский социолог Билл МакИнтурфф из Public Opinion Strategies.

Многие эксперты в области политики считают, что Трамп все же опередит Харрис на выборах. Причиной этому должно стать то, что его направленностью является забота о среднем классе и адаптации жизненных условий граждан так, чтобы жить достойно смогла большая часть населения, а не только богатые.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Америка готовится отдать высший пост в стране новому президенту.

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