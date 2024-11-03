Выборы честные, методы грязные? Америка готовится отдать высший пост в стране новому президенту

Порой возникает ощущение, что ни демократам, ни республиканцам просто нечего предложить, кроме взаимных обвинений.

В Киеве с напряжением отсчитывают последние часы до выборов президента США. Во вторник, 5 ноября, пройдет голосование. Это подается как «пан или пропал», якобы победа Харрис означает дальнейшую поддержку Киева, а Трамп всю лавочку прикроет.

Неоднозначный выбор

На самом деле все не так однозначно, поток помощи из США на Украину уже начал усыхать.

И по поводу Трампа большой вопрос. Он, конечно, хвастался, мол, приду и за один день все закончу.

Но как — не сказал, а он не предсказуем. Если что, именно при Трампе Штаты начали накачивать Украину оружием.

Мы не знаем, что тот или другой кандидат будет реально делать и что он сможет сделать, учитывая противостояние двух партий.

По опросам — ноздря в ноздрю идут.

Да, по умолчанию мы говорим о дуэли Трамп — Харрис. Но, на самом деле, на выборах участвует более 20 кандидатов, причем в разных штатах разный набор — где-то семь кандидатов и есть такой чудаковатый художник с сапогом на голове, а где-то три кандидата и есть, например, апологет легких наркотиков по имени Люцифер. Шансов у них никаких, конечно, но сумбура в процесс они привносят.

Как работают выборы в США

Избирательной системе США более 200 лет и во времена Дикого Запада она была прогрессивной. Каждый штат как мини-государство отправлял «выборщиков», уважаемых людей, в столицу, и они определяли, кто будет главным.

Сейчас «выборщики» формально все так же назначают победителя только решают не сами на месте, как раньше, а передают волю своего штата. Формально могут и ослушаться, но на общую картину эти «перевертыши» не влияют, да и последние годы за инакомыслие их еще и штрафовать решили.

Теоретически «выборщиков» должно быть пропорционально населению, но это не так. Один делегат от многолюдной Калифорнии представляет 712 тысяч человек, а из Вайоминга, где народа мало, один на 195 тысяч. Так что теоретически можно получить поддержку 18% населения и победить, собрав самые «вкусные» штаты.

Система не раз уже давала сбой. Хрестоматийный случай — Альберт Гор набрал больше голосов по стране, но проиграл по «выборщикам». Причем победу Джорджу Бушу-младшему тогда принесла Флорида, где губернатором был его брат Джеб Буш.

Самая непрозрачная часть выборов — голосование по почте. Во многих штатах бюллетени рассылают автоматом по всем зарегистрированным избирателям. Хочешь — заполняй бумагу, подписывай и отправляй обратно, так же почтой. Не хочешь — выбрасывай. Кто голосовал на самом деле, как — не проверяют, главное, чтобы подпись была, как в базе избирателей. Ее обновили последний раз в 2020 году. Так что сейчас «конверты от избиркома» получили тысячи в прямом смысле «мертвых душ».

И еще нюанс, вид бюллетеня зафиксировали за 90 дней до выборов. Выбыл кто после этого из гонки или умер не важно. Он в деле. Так что голос за кандидата, которого нет, от избирателя, которого нет — вовсе не бред, а национальная особенность фантомной демократии.

Предвыборный маскарад

Решающей в такой ситуации может стать любая мелочь. Даже запятая. И Байден здесь допустил грубую ошибку.

Критикуя митинг Трампа, где назвали Пуэрто-Рико плавающим островом мусора, Байден заявил, что пуэрториканцы — отличные ребята, а единственный мусор — это его, Трампа, сторонники.

Во всяком случае так все услышали и так первоначально на сайте Белого Дома речь расшифровали.

Потом, когда поняли, что фактически Байден оскорбил кучу народа, в речи добавили запятую — апостроф, так что смысл фразы изменился, мол единственный мусор был у его Трампа сторонника. Да, звучит коряво. Но тут уж не до изящества.

Может статься, что благодаря оговорке Байдена Трамп въедет в Белый Дом буквально на мусоровозе. Репортаж корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Американский предвыборный маскарад, похоже достиг апогея. Байден на праздновании Хэллоуина почувствовал себя вампиром и покусал детей, пока Трамп осваивал профессию мусорщика.

Больше, все же, в честь Байдена. Именно он назвал сторонников республиканцев — то есть половину населения США — мусором. Те в долгу не остались, на ралли Трампа пришли кто в черных пакетах, кто в специальных жилетах.

«Мы, конечно, не мусор, но нам нравится смеяться над тем, что он сказал, и это достойный ответ. Так что, надеюсь, в следующий раз он усвоит урок», — рассказывает сторонник Дональда Трампа Альфонсо Карло Веккетти.

Вот и Камала слегка переобувается в воздухе. Еще вчера преданная последовательница номинального шефа, теперь она прям категорически не согласна с Джо.

«Я категорически не согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют. Я считаю, что работа, которую я делаю, заключается в представлении всех людей, поддерживают они меня или нет», — комментирует кандидат в президенты США Камала Харрис.

Карнавал в США за два дня до выборов на всех уровнях. Пока вперед вырывается платформа демократов. На митинге Харрис в Неваде «заключенный» в оранжевой робе и женщина в обличье Трампа, проклинающая, выходит, саму себя.

На ралли в Вашингтоне пошли еще дальше. Здесь, конечно, настоящий аттракцион американской политической изобретательности. Вот Дональд Трамп изображается младенцем с нацистской символикой, рядом — спускается в унитаз, дальше — смерть демократии с косой.

За яркой оберткой полное отсутствие содержания. Заглушают его по-разному. Камала по привычке заливисто смеется.

Ее сторонники в одном из колеблющихся штатов банально ударились в вандализм.

На улицах Лас-Вегаса своя предвыборная истерия. Поверх граффити с портретом Трампа его противники нарисовали характерные усы, написали «нацист». Здесь же и феминистическая символика: мол, Трамп отберет у женщин их права.

Никакой конкретики не предусмотрено — одни только лозунги. Сами рядовые демократы, кажется, с трудом понимают, чего боятся и чего хотят.

«Права на аборты, иммиграция, в общем, и… Как бы это сказать?» — говорит сторонница Камалы Харрис Эльза.

По обе стороны политического спектра. Ни демократам, ни республиканцам просто нечего предложить, кроме взаимных обвинений. Трамп на своих ралли вновь и вновь повторяет заученную мантру — Харрис некомпетентна, но он все исправит.

Даже приемы от митинга к митингу не меняются. Вот классический: Трампу отключают микрофон, он негодует, толпа скандирует.

Чуть более содержательно, только на шоу Такера Карлсона, но и эти речи мы уже слышали, еще когда он баллотировался в первый раз.

«У меня был профессор в финансовой школе Уортона, и он сказал, что единственное, чего вы никогда не хотели бы, это чтобы Россия и Китай объединились. Мы объединили их из-за нефти, мы объединили их, Байден объединил их, это позор, глупость, что ж, я собираюсь их разобщить, и я думаю, что смогу это сделать», — сообщил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Вот и получается, что главный «борец с глубинным государством» сам с радостью готов стать проводником его интересов. И дело тут не только в лицемерии конкретного кандидата, просто такова природа всей американской системы.

«Внешняя политика США очень злобная и самоубийственная. Злобной я ее называю потому, что она основана на произвольных войнах, операциях по смене правительств и асимметричных санкциях, которые США вводят, чтобы заставить другие страны что-то сделать. Эта внешняя политика основана не на дипломатии, а на помыкании другими странами», — комментирует экономист Джеффри Сакс.

Помыкали и продолжают помыкать, апеллируя к тем самым «демократическим ценностям». Но и тут маски сброшены. США так долго обвиняли другие страны в нечистоплотных выборах, что не заметили, как бумеранг вернулся. Теперь здесь избиратели жалуются, что система для досрочного голосования не дает выбрать Трампа.

И даже если это видео окажется фейком, доверие к системе, в целом, так просто не вернуть. Впрочем, и это предсказали Симпсоны.

И такое почти что возвели в закон именно демократы, рассказывает нам в интервью Пол Робертс замминистра финансов в администрации президента Рональда Рейгана. Демократа, кстати, с возрастом разочаровавшегося в демократии и перешедшего в республиканство.

«О, да. Я, конечно, считаю, что существует огромная вероятность фальсификации выборов. Все продуманно. Они несколько лет готовились к предыдущим выборам и теперь они могут сделать то же самое», — говорит замминистра финансов в администрации президента Рональда Рейгана Пол Робертс.

Единственное в чем солидарны противоборствующие лагеря, так это в методах и у тех и у других — в ходу грязные. Демократы в предвыборном ролике призывают женщин обманывать своих мужей — сторонников Трампа.

Республиканцы показывают вырванные из контекста заголовки. На рекламу обе партии тратят сотни миллионов долларов. Но только в колеблющихся штатах. Один из таких — Невада.

Первая политическая реклама на знаменитой Сфере Лас-Вегаса от кампании Камалы Харрис. Удовольствие недешевое, всего один день показа стоит почти полмиллиона долларов.

Впрочем, умело пустить избирателям пыль в глаза бесценно. И в этом преуспели как демократы, так и республиканцы. А если политическая гонка становится борьбой за выживание, цель как никогда оправдывает средства.

Еще чуть-чуть демократии

Нашему оператору Владимиру Боровикову, который направлялся в Америку в составе съемочной группы, отказали во въезде без объяснения причин, хотя у него были в порядке все документы, редакционное задание, оформлена рабочая виза. Допрашивали десять часов, потом поместили в камеру, как преступника, и отправили домой.

Будут ли выборы в США честными? Если таковыми их посчитают политики Америки — да. В конце концов какая нам разница как они там голосуют, лишь бы к нам не лезли со своими советами. А ведь лезут.

Дело уже не на миллион — на ундециллион. Это когда 36 нулей. Такой немыслимой суммы в два ундециллиона рублей достиг штраф корпорации Google по иску 17-ти российских телеканалов, чьи аккаунты на YouTube заблокировал Google в 2022 году. И каждую неделю сумма удваивается. Так что это не предел. Понятно, что никто столько не заплатит, но и не заметить проблемы невозможно. А проблема есть…

Другие выборы. Американский взгляд

Блокировка — это же нарушение свободы слова или демократические ценности, это те, что на благо демократам? Вот прошли выборы в Молдове и в Грузии и там и там победили правящие политические силы. Но есть нюансы.

По мнению Вашингтона, в Молдове выборы прошли честно, ведь там в первом туре победила русофобока Майя Санду. И референдум за изменение законов под Евросоюз с перевесом в полпроцента тоже, по мнению Вашингтона, окей. Но будет еще проверочка: в Молдове вот-вот пройдет второй тур.

Все оппозиционные кандидаты объединились вокруг Александра Стояногло, бывшего генпрокурора. Он, конечно, новичок в политике, так что голосовать будут не за него, а против Санду.

А вот в Грузии, с точки зрения Запада, были неправильные выборы. Там тоже победила правящая сила — партия «Грузинская мечта». Но ее победу не спешат признавать.

Президент страны Саломе Зурабишвили, с французским паспортом, призвала выходить на митинги. Когда в прокуратуре ее попросили прийти и дать показания — а есть у вас факты фальсифкаций? Она отказалась.

Фактов нет, но будет нагонять истерию. Для чего? Не хочется верить, что для нового Майдана пока обстановка в Грузии стабильно напряженная, если не будет какой-то провокации с кровью — все рано или поздно затихнет.

А провокации вполне возможны. Вот США прямо грозят — последствиями, если будет не так как они сказали. ЕС отказал стране в дальнейшей евроинтеграции и шлет гневные письма: вы должны отказаться от неприятных нам законов, должны сделать то, должны не делать это.

Вот тут хотелось бы пояснений, то есть Молдова — окей, а Грузия не окей. Где логика?

Оппозиция там, даже прошедшая в парламент, слышит и видит все это и отказывается от мандатов, требует нового голосования под международным управлением. Так и хочется спросить, под каким международным? Под Китайским может? Нет? Они недостаточно международны? А венгры подойдут?

Вот Орбан как раз прилетал в Тбилиси, поздравил коллег евроскептиков с победой. Или он недоевропеец? Хотя Орбан — один из немногих, кто искренне радуется, что в Грузии все прошло достаточно спокойно. Не допустили превращения этой республики во «вторую Украину». Главная страна-игрушка в руках западных либеральных демократий стала именем нарицательным. Политическим пугалом. Грузия не захотела быть пугалом. Молодова? Узнаем после выборов…