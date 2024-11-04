Националисты угрожают мэру Львова расправой

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 35 0

«Правый сектор»* обиделся на Садового из-за критики своей деятельности.

Националисты угрожают мэру Львова расправой

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Лидер львовского штаба националистического «Правого сектора»* на Украине Иван Смага угрожает мэру Львова Андрею Садовому расправой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Мэр Львова заявил, что организация создана, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, а финансовую помощь она якобы получает от России. Иван Смага в ответ выложил видео, в котором говорил, что «на Украине будут править только националисты». Более того, он пригрозил нынешнему мэру расправой.

«Неуважаемый Андрей Садовый, мои собратья говорили этот вопрос не поднимать. Упаси Бог, если еще раз будет сказано, <…> это будет последнее, что вы скажете в своей жизни. Я не говорю от всех, я говорю от себя», — заявил Смага.

Садовый реагировать на это не стал. Но «подобного» больше не произносил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СНБО Украины обвинили Google Maps в «сливе» снимков расположения систем ВСУ.

* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

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