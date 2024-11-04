Санду сообщила о своей победе на выборах в Молдавии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

При этом подсчет голосов еще продолжается, но обработано уже 98,6% протоколов с участков.

Санду сообщила о своей победе на выборах в Молдавии

Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

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Действующий президент Молдавии Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в стране. Сделала это политик после обработки 98,6% бюллетеней.

«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», — написала в социальной сети она.

Во втором туре выбором Санду получила 54,91%.

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября прошел второй тур голосования. По его результатам и будет выбран следующий президент Молдавии. Экс-глава государства, лидер социалистов Игорь Додон в беседе с ТАСС ранее выразил уверенность, что победу одержит народный кандидат Стояногло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел новый раунд президентской гонки в США.

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