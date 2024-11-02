Карди Би, выключенный микрофон и футболки: как проходит новый раунд президентской гонки в США

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Трамп и Харрис провели очередные предвыборные митинги

Фото, видео: www.globallookpress.com/Syndi Pilar; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента США 2024

Оба кандидата обещают поднять экономику страны и вернуть Америке величие.

Всего три дня остается до президентских выборов в США, а кандидаты не сбавляют темпы и продолжают колесить по колеблющимся штатам с целью перетянуть голоса избирателей на свою сторону.

Дональд Трамп со сцены обещает восстановить измученную американскую экономику и положить конец конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. А Камала Харрис, как всегда, заразительно смеясь, уверяет, что сплотит нацию. Очередные заявления соперников выслушал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

У Харрис и Трампа — натуральный предвыборный «чес»: в день по несколько городов. Утром республиканец заглянул в Дирборн, Мичиган, где большая арабская община. Ее голоса очень пригодятся на фоне острой фазы арабо-израильского конфликта.

А Харрис из Аризоны направляется в Висконсин, как и Трамп. Будто в догонялки играют. Здесь, в Милуоки, они выступают одновременно на расстоянии в 12 километров друг от друга. Штат — колеблющийся. Нужно понравиться избирателям, а осталось всего 3 дня до выборов.

Вообще, Милуоки считается демократическим городом, а вот окраины, наоборот, республиканскими. Поэтому Трамп — в центре, чтобы оттянуть голоса демократов, а Харрис — в пригороде.

Интересно, что и там, и там — атмосфера страха. Трамписты напуганы «социалистическими» — а у них свое представление о социализме — планами в экономике нынешнего вице-президента и миграционной политикой в стиле «открытых дверей».

«Мы за консерватизм. Мы хотим, чтобы Америка оставалась величайшей страной, куда стремятся люди со всего мира. Если у власти будет Харрис, результат будет противоположный: мы погрузимся в социалистический мир, а это не то, чего хотят американцы», — отмечает сторонник Трампа Джон Питерсон.

«Мы хотим, чтобы Америка снова стала безопасной страной с великой экономикой. Должны быть семейные ценности, и именно за них выступает Трамп», — отметила еще одна сторонница Трампа.

Сторонников Камалы пугает агрессивная манера Трампа и слишком яростные нападки на оппонентов.

«Между Трампом и Харрис огромная разница. Она обладает нравственностью, правильными моральными принципами, она отзывчивая и мудрая. Она знает, как объединить общество, и не будет пытаться нас разделить», — отмечает сторонница нынешнего вице-президента США.

«Трамп очень импульсивен в своих высказываниях. Он не думает, что говорит», — заявляет американец Эммануэль.

И Трамп свое амплуа отыгрывает на полную катушку. Когда он вышел на сцену, звуковое оборудование не сработало. Толпа скандировала: «Почините микрофон». А республиканец изобразил на публику ярость.

«Я очень зол! Мы не будем платить подрядчику!» — отреагировал на неурядицу Трамп.

Харрис продержалась на сцене совсем недолго. Отметилась — и ладно. Похвалила поколение Z.

«Вот что я люблю в вас, ребята. Вы с нетерпением ждете перемен. Мне это в вас нравится. Вы полны решимости жить без насилия с применением оружия. Вы хотите бороться с климатическим кризисом. Вы сами создаете мир, который достанется вам в наследство», — заявляет Камала.

Чтобы народ расслабился, на митинги стало модно прихватывать звезду-другую. Вот и сейчас на разогреве у Харрис — хип-хоп исполнительница Карди Би.

У Трампа — без звезд. Зато на входе — куча «мерча» на любой вкус.

«Эта футболка с надписью „Папочка дома“ продается лучше всех», — отметил продавец Бургер.

Кстати, Харрис сегодня опять стала мемом. Она спросила у сторонников, кто из них уже проголосовал досрочно.

Шеф Харрис тоже отличился в максимально типичной манере. Джо Байден вручал награды профсоюзным деятелям. Сначала уколол булавкой женщину, медаль уронил. А когда поднял, зачем-то решил ее облизать.

Видимо, президент тоже чувствует общее напряжение. Местные СМИ пишут: среди состоятельных американцев вырос спрос на зарубежные поездки, как раз на период выборов, которые, независимо от победы любого из кандидатов, могут окончиться протестами.

Тема:
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