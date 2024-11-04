Бронзовая скульптура стола с фекалиями появилась напротив здания Капитолия в США

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 44 0

Ее установили противники Дональда Трампа.

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Противники кандидата в президенты США Дональда Трампа решили установить бронзовую скульптуру стола с фекалиями перед зданием Капитолия. Как сообщает корреспондент 5-tv.ru Николай Иванов, данная инсталляция должна напоминать политику о событиях января 2021 года. Тогда недовольные результатами выборов в США сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в знак протеста.

«Этот мемориал чествует храбрых мужчин и женщин, которые ворвались в Капитолий Соединенных Штатов 6 января 2021 года, чтобы грабить, мочиться и испражняться в этих священных залах, чтобы отменить выборы», — подпись статуи сообщает The Guardian.

Временная инсталляция под названием «Решительный стол» получила официальное ободрение на установку. Сколько она простоит на своем месте, пока не известно. Трамп никак не комментировал появление «шедевра». Автор работы, к сожалению, не известен, но не исключено, что это коллективное творчество.

В разрешении на установку этой статуи говорится, что еще одна статуя, изображающая руку, выходящую из каменного основания и держащую факел, будет установлена на следующей неделе между Капитолием и Белым домом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп и Харрис наступают друг другу на пятки накануне выборов.

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