Санду намерена прислушаться к мнению оппозиции Молдавии

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 25 0

Подсчет бюллетеней после второго тура голосования за нового лидера страны продолжается. Действующий президент Майя Санду лидирует с 55,22%.

Санду намерена прислушаться к мнению оппозиции Молдавии

Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Действующий президент Молдавии и кандидат на выборах нового лидера государства Майя Санду намерена в своей работе прислушиваться к мнению оппонентов. Об этом она заявила на брифинге после обработки 96% бюллетеней, сообщает новостной портал Noi.md.

Государственный деятель в случае своей победы готова учитывать не только мнение соратников, но и противоборствующих сторон.

«Я слышала все голоса, в том числе и критику. <…> За кого бы вы ни голосовали, спасибо. Независимо от варианта голосования, мы все хотим мира и благополучия», — сказала Майя Санду.

Она также поделилась, что в голосовании поучаствовало рекордное количество молодежи. Кроме того, высокая явка была за рубежом — граждане, находящиеся за границей, «показали, что Молдова бьется у них в груди».

В Молдавии 20 октября состоялся первый тур выборов президента среди 11 кандидатов, а также референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября, прошел второй тур голосования. Как передает Центральная избирательная комиссия после обработки 99,46% протоколов с участков, на данный момент лидирует глава республики. Санду набирает 55,22% голосов, у Стояногло в этот момент — 44,78%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Санду сообщила о своей победе на выборах в Молдавии.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:02
Санду намерена прислушаться к мнению оппозиции Молдавии
7:48
Разграбили все имущество: в Крыму оценили нанесенный за годы в составе Украины ущерб
7:30
Богатые уже не плачут, а бегут: почему эмиграция миллионеров из США перед выборами закономерна
7:20
Казанская икона Божией Матери 4 ноября: почему ее почитают в День народного единства
7:12
«Не хотите — не надо»: рок-группа «Алиса» отменила концерт в Екатеринбурге
7:00
День народного единства 2024 — история, значение и смысл праздника

Сейчас читают

В Балашихе пропал актер Дмитрий Савостин
В Москве арестовали генерал-майора Росгвардии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака