Не менее девяти человек погибли при извержении вулкана Лаки-лаки в Индонезии

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Евгения Романова
Евгения Романова 4 392 0

Природная стихия настигла людей врасплох за считанные минуты до полуночи.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sijori Images; 5-tv.ru

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В Индонезии произошло извержение вулкана Лаки-лаки на острове Флорес вечером воскресенья, 3 ноября. Об этом сообщил представитель Центра вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) Хади Виджая в беседе с Reuters.

Отмечается, что в воскресенье в 23:57 по местному времени (в 15:57 по московскому времени) произошел выброс огненно-красного столба лавы, вулканического пепла и раскаленных камней.

«После извержения произошло отключение электроэнергии, а затем начался дождь и ударила сильная молния, что вызвало панику среди жителей», — сказал Виджая.

Лава обрушилась на ближайшие населенные пункты и распространилась примерно в четырех километрах от кратера, сжигая и повреждая дома местных жителей. Сейчас проводится эвакуация людей в деревни, расположенные в 20 километрах от вулкана.

Уточняется, что пострадали семь деревень. Также в результате происшествия погибли минимум девять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые назвали дату крупнейшего за 10 тысяч лет извержения вулкана. Установить этот год исследователям помогли годичные кольца лиственниц Ямала.

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