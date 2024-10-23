Российские ученые назвали дату крупнейшего за 10 тысяч лет извержения вулкана

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Dendrochronologia: извержение вулкана Кикай было крупнейшим за 10 тысяч лет

Российские ученые назвали дату крупнейшего за 10 тысяч лет извержения вулкана

Фото: www.globallookpress.com/Martin Rietze

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Установить этот год исследователям помогли годичные кольца лиственниц Ямала.

Самым крупным за последние десять тысяч лет стало извержение вулкана Кикай на Японских островах. Произошло это примерно в 5279 году до нашей эры. К такому выводу пришли российские ученые Варвара Бессонова, Людмила Горланова и Рашит Хантемиров, результаты исследования они опубликовали в журнале Dendrochronologia.

Бессонова, Горланова и Хантемиров — сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН). Они изучили извержения вулканов Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикай на Японских островах — они стали крупнейшими за последние десять тысяч лет.

В ходе исследования ученые выяснили, что вулканы Ильинский и Мазама суммарно выбросили порядка 150 кубических километров веществ, а Кикай — от 300 до 450 кубических километров. Таким образом, извержение последнего стало наиболее значительным.

Для установления года извержения Кикая ученые проанализировали годичные кольца полуископаемых лиственниц Ямала. Выяснилось, что в 5279 году до нашей эры произошла какая-то катастрофа. Из-за нее рост этих деревьев ослаб и появились аномальные кольца. Ученые уверены: катастрофической ситуацией стало извержение вулкана Кикай.

В августе произошло извержение вулкана на исландском острове Гриндавик. Огромный поток двигался в сторону столицы региона. Из города эвакуировали людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что археологи обнаружили останки ребенка, который жил во времена ледникового периода. Нашли их на юге Италии. По данным археологов, ребенок жил около 17 тысяч лет назад. Он скончался от врожденного порока сердца. Предположительно, мальчик принадлежал к небольшой группе предков, живших на Сицилии и в южной Италии.

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