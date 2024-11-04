Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Предводители освободили Москву от польских захватчиков в 1612 году.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в столице госудаоства - Москве. Кадры с места события публикует 5-tv.ru.

В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, молодежных и общественных организаций. Среди них: патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев и председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

На мероприятии присутствовали и юные подопечные фонда «Защитники отечества», и активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». Глава РФ пообщался с участниками.

День народного единства посвящен освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году, а также окончанию Смутного времени. Народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 4 ноября захватило Китай-город и выбило польских интервентов из Москвы.

В честь праздника по всей стране проходят акции, протесты, флешмобы и спортивные состязания. Также общественные движения открывают сбор средств на различные нужды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства.

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