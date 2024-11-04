Он пожелал президенту здоровья и помощи Божией в трудах на работе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства. В телеграмме он подчеркнул, что патриотизм является залогом благополучия и процветания страны. Поздравление опубликовано на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

«Сердечно поздравляю Вас с Днем народного единства. <…> Отмечаемый праздник напоминает нам о том, что единство, солидарность и патриотизм — залог благополучия и процветания страны, мира и общественной стабильности», — говорится в сообщении.

Патриарх подчеркнул, что с благодарностью чувствуется подвиг предков, отстоявших свободу и независимость Отчизны, преодолели разобщенность и защитили православную веру, явив мужество и силу духа.

Вместе с тем патриарх выразил Путину признательность за его внимание к служению РПЦ и поддержку ее проектов. Он пожелал президенту здоровья и помощи Божией в трудах на работе.

День народного единства: история праздника

В понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончанию Смутного времени. Это был период кризиса Московского государства, который произошел в связи с пресечением царской династии Рюриковичей. Народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 4 ноября (22 октября по старому стилю) захватило Китай-город и выбило польских интервентов из Москвы. Город был спасен, а спустя несколько месяцев новым царем был избран Михаил Романов.

После победы по велению Пожарского на Красной площади был построен Казанский собор. В 1636 году туда перенесли икону Божией Матери. Православная церковь решила тогда установить праздник образа в память об освобождении Москвы. Сначала его отмечали только в городе, а в 1649-м царь Алексей Михайлович объявил 4 ноября всенародным праздником.

Однако после революции 1917 года он был отменен. Советская власть распорядилась отмечать вместо него День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. Распад СССР ввел новые порядки. Так, в Россию вернулся День народного единства в 2004 году, а с 2005-го он стал выходным.

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