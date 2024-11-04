Микрофон ударил током: Глызин вспомнил про опасные инциденты на концертах

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 15 0

Певца Алексея Глызина ударило током на одном из концертов

Микрофон ударил током: Глызин вспомнил про опасные инциденты на концертах

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Артист отметил, что за свою карьеру не раз попадал в подобные передряги.

Заслуженного артиста России Алексея Глызина чуть не убило током на одном из концертов. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

«Была ситуация с концертом на открытом воздухе — начался ливень. Я подошел к стойке микрофона, меня начало бить напряжение», — поделился певец.

Глызин отметил, что это невероятно опасно, ведь последствия у таких ударов весьма серьезные, например, инсульт. Однако, артист не сильно переживает, ведь за множество лет на сцене привык встречаться лицом к лицу с последствиями профессионального риска. По словам Алексея, такие ситуации далеко не единичные.

Он вспомнил еще один случай из карьеры. Как-то он пел на открытом стадионе во время сильного ветра. Точнее, петь артист не успел начать, потому что синтезатор и остальное оборудование просто-напросто сдуло.

Заслуженный артист считает самым важным в такие моменты — не бросать публику. Зрители приходят увидеть любимую звезду, насладиться долгожданным мероприятием, и вдруг что-то начинает идти не по плану. В такой ситуации многие начинают паниковать и расстраиваться. Потому артисту крайне важно подбодрить публику, привлечь к себе внимание, чтобы не начиналась суета и конфликты. Благодаря этому можно спасти даже самый провальный концерт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юлия Михалкова поделилась подробностями личной жизни.

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