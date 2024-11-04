«Насыщенная, интересная»: Юлия Михалкова поделилась подробностями личной жизни

Для знаменитости финансовая состоятельность мужчины стоит на втором месте.

Актриса Юлия Михалкова призналась, что открыта для отношений. Об этом она рассказала в интервью изданию «Леди Mail».

Не так давно в информационном пространстве прошел слух о том, что у экс-участницы «Уральских пельменей» роман с очень молодым человеком. Михалкова развеяла все домыслы по этому поводу.

«Благодаря СМИ я так много нового узнаю о своей личной жизни, она, оказывается, такая насыщенная, интересная! Вот недавно услышала, что мой избранник очень молод, практически юноша. А я и не знала…», — иронизирует 41-летняя Юлия.

Актриса предположила, что за ее вторую половинку могли принять сына друзей. Этот молодой человек недавно сопровождал Михалкову на светском мероприятии.

В настоящий момент, она не состоит в романтических отношениях и открыта к новому общению. Знаменитость предупредила, что не любит, когда с ней знакомиться в ресторанах, так как там она сосредоточена на еде. А еще Юлия поделилась качествами, которые ценит у сильного пола.

«Со мной познакомиться достаточно просто, я человек открытый, людей люблю. При этом социальный статус и финансы для меня не на первом месте. На втором. Главное — личные качества: порядочность, самодостаточность, талант», — рассказала актриса.

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