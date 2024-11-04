Все готово: Татьяна Васильева станет бабушкой в седьмой раз

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 39 0

Татьяна Васильева станет бабушкой в седьмой раз

Все готово: Татьяна Васильева станет бабушкой в седьмой раз

Фото: www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya

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У сына актрисы Филиппа и его супруги Марии будет третий ребенок.

Актриса Татьяна Васильева станет бабушкой в седьмой раз. Ее сын Филипп Васильев и невестка Мария Болонкина ждут третьего ребенка. Видео с радостной новостью девушка опубликовала в соцсетях.

Она решила оригинально сообщить об этом супругу — в банку с кофе положила тест и попросила его приготовить ей чашечку горячего напитка. Филипп эмоционально отреагировал на новость о пополнении.

«Ты готов стать папой в пятый раз?» — спросила у него Болонкина.

«Готов, конечно, готов. Так, у нас ванночка, кресло, коляска — все на складе, да?» — с чувством юмора ответил он.

У актера уже подрастают двое сыновей от первого брака с Анастасией Бегуновой. В 2016 году он женился во вторй раз на актрисе Марии Болонкиной и позднее в семье родилась дочь Мирра, а через шесть лет появилась еще одна дочь Сарра.

Ранее 5-tv.ru писал, что квартиру Татьяны Васильевой затопили соседи. В этот же день актриса попала в автомобильную аварию и повредила руку.

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