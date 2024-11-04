Подвел камин: сгорела съемная квартира Инстасамки

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 12 0

МЧС потушили пожар в съемной квартире Инстасамки стоимостью 550 тысяч в месяц

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Аренда данного жилья обходится артистке в 550 тысяч рублей ежемесячно.

Загорелась квартира на Тверском Бульваре, которая находится в аренде у певицы, инфлюенсера Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Источник 5-tv.ru эксклюзивно подтвердил данную информацию.

Представители МЧС России заявили о том, что ликвидировали очаг возгорания, который начался в районе перекрытий между мансардным этажом и чердаком особняка. Пожар распространился на площади 65 квадратных метров, 15 квадратных метров квартиры певицы вместе с личными вещами и мебелью звезды заволокло дымом.

Известно, что из жилого помещения самостоятельно эвакуировались два человека. Еще 14 жильцов вышли из здания на всякий случай. Пострадавших нет.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений жильцы самостоятельно покинули квартиру», — подтвердили представители МЧС России.

Предположительно, пожар начался из-за камина, который находится в квартире. Сравнив фотографии из социальных сетей Дарьи Зотеевой, удалось найти пострадавшее съемное жилье до происшествия. Примечательно, что аренда выходит Инстасамке больше, чем в полмиллиона рублей в месяц.

описаниеописание. Фото: Скриншот с сайта onrealt.ru

На данный момент сотрудники МЧС вскрывают кровлю для проверки отсутствия в ней тлеющих частиц, которые могут вспыхнуть позднее.

Дарья Зотеева проживала на шестом этаже вместе с Егором Еропкиным, более известным как Moneyken, жили на шестом этаже старинного дома. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Natan сравнил супругу со змеей.

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