Подвел камин: сгорела съемная квартира Инстасамки
МЧС потушили пожар в съемной квартире Инстасамки стоимостью 550 тысяч в месяц
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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Аренда данного жилья обходится артистке в 550 тысяч рублей ежемесячно.
Загорелась квартира на Тверском Бульваре, которая находится в аренде у певицы, инфлюенсера Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Источник 5-tv.ru эксклюзивно подтвердил данную информацию.
Представители МЧС России заявили о том, что ликвидировали очаг возгорания, который начался в районе перекрытий между мансардным этажом и чердаком особняка. Пожар распространился на площади 65 квадратных метров, 15 квадратных метров квартиры певицы вместе с личными вещами и мебелью звезды заволокло дымом.
Известно, что из жилого помещения самостоятельно эвакуировались два человека. Еще 14 жильцов вышли из здания на всякий случай. Пострадавших нет.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений жильцы самостоятельно покинули квартиру», — подтвердили представители МЧС России.
Предположительно, пожар начался из-за камина, который находится в квартире. Сравнив фотографии из социальных сетей Дарьи Зотеевой, удалось найти пострадавшее съемное жилье до происшествия. Примечательно, что аренда выходит Инстасамке больше, чем в полмиллиона рублей в месяц.
описание.
На данный момент сотрудники МЧС вскрывают кровлю для проверки отсутствия в ней тлеющих частиц, которые могут вспыхнуть позднее.
Дарья Зотеева проживала на шестом этаже вместе с Егором Еропкиным, более известным как Moneyken, жили на шестом этаже старинного дома.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Natan сравнил супругу со змеей.
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