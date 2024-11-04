«Живу с ней 14 лет»: Natan сравнил супругу со змеей

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 124 0

Рэпер Natan назвал свою супругу Анастасию Швецову змеей

«Живу с ней 14 лет»: Natan сравнил супругу со змеей

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Жена рэпера отметила, что поведение супруга ее задевает.

Рэпер Natan публично оскорбил свою супругу Анастасию Швецову в одном из шоу на федеральном канале.

В новом выпуске рэпер согласился пройти испытание в стеклянном ящике со змеями. Когда ведущая Ольга Бузова поинтересовалась у него, не боится ли он пресмыкающихся, Natan неожиданно для всех привел сравнение с супругой.

«Змей я не боюсь. С одной из них живу уже 14 лет», — заявил он.

Супруга репера Анастасия на фоне скандалов про измены Natan с Лерчек и Бьянкой, опубликовала пост, в котором призналась, что поведение мужа на шоу ее задевает. Но, видимо, у рэпера это совсем не вызывает переживаний.

«Спасибо ему, что не стал в свое оправдание использовать нашу личную жизнь и остался мужчиной, но если он решил таким образом залечить свои раны, то мог это делать не на всю страну. Но мы имеем то, что имеем», — написала Швецова.

Ранее 5-tv.ru писал, что после скандальной измены Natan демонстрирует примерное отцовство. Рэпер старается проводить больше времени с детьми и даже взял старшего сына на съемки шоу.

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«Живу с ней 14 лет»: Natan сравнил супругу со змеей

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