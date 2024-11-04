Путин осмотрел выставку «Православная Русь» с детьми героев СВО

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», посвященную традициям волонтерства и взаимопомощи в стране.

Главу государства традиционно сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На выставке президент осмотрел икону святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой, у которой поставил свечу.

Часть экспозиции Путин осмотрел вместе с детьми героев специальной военной операции, которым сам предложил присоединиться к осмотру экспозиции.

Проводивший экскурсию митрополит Тихон рассказал об истории волонтерства и напомнил слова писателя Антона Чехова о том, что за дверью каждого счастливого и довольного человека должен стоять кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминать стуком о несчастных людях, болезнях, бедности и потерях.

«И чтобы этот молоточек отзывался в сердце каждого человека», — добавил Путин.

Церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» проходит с 4 по 6 ноября в Москве в Центральном Манеже и совмещает в себе марафон «Знание. Первые» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.