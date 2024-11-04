Путин назначил врио губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 8 0

Официальные заявления опубликованы на сайте Кремля.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин назначил главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Мы давно с вами знакомы, и с полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом. Есть предложение расширить вашу зону ответственности — и с другого уровня поработать в Ростове, в Ростовской области», — заявил президент.

Также в этот день, 4 ноября, Путин назначил участника программы «Время героев» Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области.

«У вас очень хороший послужной список. Я очень рассчитываю на то, что люди в Тамбове вас примут, и примут как своего», — сказал Путин.

Оба кандидата поблагодарили президента за оказанное доверие и новые должности. Юрий Слюсарь сказал, что рад возможности «вернуться на родину», он родился и вырос в Ростове-на-Дону. В беседе с Путиным он, в первую очередь, обратил внимание на потенциал в промышленности и сельском хозяйстве Ростовской области.

Первышов же выразил желание сначала пообщаться с местными жителями, после чего намерен проработать возможности для социально-экономического роста региона.

Официальные сообщения о назначении новых врио глав областей уже размещены на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин осмотрел выставку «Православная Русь» с детьми героев СВО.

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