США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Теперь Меморандум ждет окончательное рассмотрение и подписание.

США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Представители Соединенных штатов Америки и Южной Кореи провели согласовали все правки в будущий Меморандум о взаимопонимании (МОВ) о принципах ядерного экспорта и сотрудничества в этой сфере. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского Министерства энергетики.

«Две страны достигли значительного результата, продвинув свое сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики…» — уточняется в сообщении.

Теперь Меморандум ждет окончательное рассмотрение в столицах Вашингтоне и в Сеуле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Южная Корея хочет пересмотреть вопрос отправки летального вооружения Украине. Причиной называется подписанное между Россией и КНДР соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Южная Корея посчитала данное соглашение шагом к созданию военного альянса между Россией и КНДР. Якобы любое сотрудничество второй для укрепления военной мощи нарушает санкции Совета Безопасности ООН. Южная Корея уже намерена в ответ на это привлечь США для укрепления мер ядерного сдерживания и снижения потенциала КНДР.

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