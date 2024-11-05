США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей
Теперь Меморандум ждет окончательное рассмотрение и подписание.
Фото: REUTERS/Leah Millis
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Представители Соединенных штатов Америки и Южной Кореи провели согласовали все правки в будущий Меморандум о взаимопонимании (МОВ) о принципах ядерного экспорта и сотрудничества в этой сфере. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского Министерства энергетики.
«Две страны достигли значительного результата, продвинув свое сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики…» — уточняется в сообщении.
Теперь Меморандум ждет окончательное рассмотрение в столицах Вашингтоне и в Сеуле.
Ранее 5-tv.ru писал, что Южная Корея хочет пересмотреть вопрос отправки летального вооружения Украине. Причиной называется подписанное между Россией и КНДР соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Южная Корея посчитала данное соглашение шагом к созданию военного альянса между Россией и КНДР. Якобы любое сотрудничество второй для укрепления военной мощи нарушает санкции Совета Безопасности ООН. Южная Корея уже намерена в ответ на это привлечь США для укрепления мер ядерного сдерживания и снижения потенциала КНДР.
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