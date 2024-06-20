Южная Корея хочет пересмотреть вопрос отправки летального вооружения Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 246 0

Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летального вооружения Украине

Южная Корея хочет пересмотреть вопрос отправки летального вооружения Украине

Фото: Ryu Seung-Il / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

На такой шаг страна готова пойти после подписанного Россией и КНДР соглашения о партнерстве, считают зарубежные СМИ.

Южная Корея намерена пересмотреть возможность предоставления Украине летального вооружения. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.

О том, что Южная Корея может изменить свою позицию в данном вопросе, сообщил директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин. Причиной называется подписанное между Россией и КНДР соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Хоть Южной Корее пока и неизвестны детали переговоров между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, она осудила подписанный договор, который содержит в себе незамедлительную военную помощь при нападении на одну из стран.

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Южная Корея посчитала данное соглашение шагом к созданию военного альянса между Россией и КНДР. Якобы любое сотрудничество второй для укрепления военной мощи нарушает санкции Совета Безопасности ООН. Южная Корея уже намерена в ответ на это привлечь США для укрепления мер ядерного сдерживания и снижения потенциала КНДР.

При этом до этого Сеул придерживался позиции о невозможности поставок Киеву летальных вооружений, но не ограничивал себя в оказании нелетальной военной, экономической и других видов помощи.

С визитом в КНДР президент России Владимир Путин прибыл 18 июня. Он продлился два дня и завершился в минувшую среду, 19 июня. Эта встреча Путина и Ким Чен Ына стала третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент России был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину собак породы пхунсан. Животные отличаются независимостью, преданностью и смелостью, как и их более известные потомки — Акита Ину и Сиба Ину.

Тема:
Спецоперация
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