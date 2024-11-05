У алжирской боксерши Иман Хелифы вместо матки нашли семенники

У алжирской боксерши Иман Хелиф, которая забрала золото на Олимпиаде, обнаружили семенники вместо матки. Об этом пишет портал Reduxx со ссылкой на журналиста Джаффара Айт Аудиа, которому удалось получить доступ к медицинским отчету «спортсменки».

«В докладе, составленном экспертами-эндокринологами Сумайей Федалой и Жаком Янгом, говорится, что Хелиф страдает от дефицита 5-альфа-редуктазы, нарушения полового развития, которое встречается только у биологических мужчин», — говорится в заключении врача.

У спортсменки типичный для мужчины уровень тестостерона. МРТ показало, что у нее также отсутствует матка, но есть «семенники в паховых каналах» и микропенис.

В заключении документа говорится, что Хелифа необходимо отправить на «хирургическую коррекцию и гормональную терапию», чтобы помочь ему физически соответствовать своему гендеру. Добавляется, что также спортсмену потребуется психологическая поддержка.

«Этот отчет совпадает с более ранним признанием тренера Хелифа Жоржа Касорлы о том, что алжирский боксер прошел обследование в больнице Кремль-Бисетр после того, как в марте 2023 года Международная боксерская ассоциация (IBA) дисквалифицировала его из женского бокса», — говорится в статье.

Тренер также заявил, что Хелифу был назначен препарат для подавления тестостерона в 2023 году.

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