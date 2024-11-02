Экс-футболиста «Локомотива» Алиева* внесли в список террористов и экстремистов

Спортсмен призывал ВСУ убивать мирное население Курской области, которое он назвал «нечистью».
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
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Бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева* внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из базы данных Росфинмониторинга.
До этого, 10 октября, имя Алиева, уроженца Хабаровска 1985 года рождения, появилось в базе розыска МВД России.
Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в отношении футболиста за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети. Подобное деяние по российскому законодательству наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Алиев 30 августа в личном блоге призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать мирное население Курской области, которое он назвал «нечистью». При этом футболист сам какое-то время жил в этом регионе, и там остались его родители.
Мама Алиева в беседе с 5-tv.ru сообщила, что уже два года не общается с сыном в целях его и своей безопасности. Женщина не верит в то, что пишут об Александре в новостях, и считает, что его могут «под дулом автомата» заставлять выступать против России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр спорта Дагестана Магомедов* внесен в список террористов и экстремистов.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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