Экс-футболиста «Локомотива» Алиева* внесли в список террористов и экстремистов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 0

Спортсмен призывал ВСУ убивать мирное население Курской области, которое он назвал «нечистью».

Экс-футболиста «Локомотива» Алиева* внесли в список террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Тема:
Курская область

Бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева* внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из базы данных Росфинмониторинга.

До этого, 10 октября, имя Алиева, уроженца Хабаровска 1985 года рождения, появилось в базе розыска МВД России.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в отношении футболиста за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети. Подобное деяние по российскому законодательству наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Алиев 30 августа в личном блоге призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать мирное население Курской области, которое он назвал «нечистью». При этом футболист сам какое-то время жил в этом регионе, и там остались его родители.

Мама Алиева в беседе с 5-tv.ru сообщила, что уже два года не общается с сыном в целях его и своей безопасности. Женщина не верит в то, что пишут об Александре в новостях, и считает, что его могут «под дулом автомата» заставлять выступать против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр спорта Дагестана Магомедов* внесен в список террористов и экстремистов.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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