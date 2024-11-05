Принцесса Болгарии разводится с мужем финансистом

Принцесса Болгарии Мафальда разводится со своим мужем, британским финансистом Марком Абуслейманом. Об этом сообщает издание Tatler. Пара была вместе два года.

Заявление на развод подал финансист в Верховный суд Нью-Йорка еще 15 мая. Предположительно, причиной развода стал ритм жизни обоих. Принцесса живет в Мадриде и строит музыкальную карьеру, выступая под псевдонимом Она Мафальда. Абуслейман работает в Нью-Йорке, он — вице-президент крупной инвестиционной компании.

Мафальда — дочь болгарского монарха Кирилла, князя Преславского, и бывшей музы дизайнера Валентино — Розарио Надаль.

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