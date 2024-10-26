Заберут пляж у простых людей: принц Гарри и Меган Маркл разозлили португальцев
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Коста-Терру и взволновали местных жителей
Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock
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Королевская чета не так давно приобрела себе недвижимость на местном курорте.
Переезд принца Гарри и Меган Маркл на португальский курорт Коста-Терра в Компорте взволновал местных жителей. Они переживают, что королевская семья приватизирует общественный пляж.
«Я очень расстроен тем, что огромный участок португальской земли теперь доступен только для богатых, в то время как средний местный житель теряет доступ к местам, которые были частью его жизни на протяжении многих поколений», — выразил свое беспокойство в беседе с Daily Mail футболист Андре Андраде. Звезда спорта является соседом перебравшихся в португалию супругов.
Новые законы Португалии способствуют тому, что уже не один общественный пляж стал частным. Разумеется, это огорчает как туристов, так и местных жителей, которые привыкли иметь свободный доступ к этим территориям.
Принц Гарри и Меган Маркл далеко не первые, кто облюбовал этот курорт. Рядом с шикарным особняком королевской четы расположена вилла кузины принца принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка. Там любят отдыхать Пэрис Хилтон, Джордж Клуни и Шэрон Стоун.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире.
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