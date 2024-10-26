Заберут пляж у простых людей: принц Гарри и Меган Маркл разозлили португальцев

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 53 0

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Коста-Терру и взволновали местных жителей

Заберут пляж у простых людей: принц Гарри и Меган Маркл разозлили португальцев

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Королевская чета не так давно приобрела себе недвижимость на местном курорте.

Переезд принца Гарри и Меган Маркл на португальский курорт Коста-Терра в Компорте взволновал местных жителей. Они переживают, что королевская семья приватизирует общественный пляж. 

«Я очень расстроен тем, что огромный участок португальской земли теперь доступен только для богатых, в то время как средний местный житель теряет доступ к местам, которые были частью его жизни на протяжении многих поколений», — выразил свое беспокойство в беседе с Daily Mail футболист Андре Андраде. Звезда спорта является соседом перебравшихся в португалию супругов.

Новые законы Португалии способствуют тому, что уже не один общественный пляж стал частным. Разумеется, это огорчает как туристов, так и местных жителей, которые привыкли иметь свободный доступ к этим территориям.

Принц Гарри и Меган Маркл далеко не первые, кто облюбовал этот курорт. Рядом с шикарным особняком королевской четы расположена вилла кузины принца принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка. Там любят отдыхать Пэрис Хилтон, Джордж Клуни и Шэрон Стоун.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
«Домой собрались»: появилось видео со сбежавшими из ИК в Липецкой области
17:28
Редкая «птичка»: ВС РФ перехватили БПЛА RQ-20 Puma производства США
17:04
Заберут пляж у простых людей: принц Гарри и Меган Маркл разозлили португальцев
16:45
Побег из ИК-2 Липецкой области: последние новости о расследовании и задержании преступников
16:29
Пропала два дня назад: тело девушки нашли в заброшенном доме в Томской области
16:10
ВС РФ за сутки отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье

Сейчас читают

Еще двух сбежавших заключенных из ИК-2 задержали в Липецкой области — фото
Их было четверо: очевидцы раскрыли подробности задержания беглых заключенных
Опубликованы кадры туннеля, благодаря которому сбежали заключенные в Липецкой области
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака