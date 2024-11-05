«Не терпится увидеть вас»: как P. Diddy поздравили с юбилеем семеро детей

Рэпер отметил свое 55-летие в следственном изоляторе.

Опальный рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, отметил свое 55-летие за решеткой. Однако музыкант не остался без поздравлений. Семеро детей певца поздравили его с праздником, исполнив песню.

В социальной сети дети опубликовали видео, где они собрались все вместе за столом и позвонили любимому папе, которого продолжают оправдывать. Двухлетняя дочь рэпера Лав старательно пела песню «С днем рождения» отцу, а затем задула свечку на торте и попробовала десерт. Остальные дети присоединились к поздравлениям.

«Я люблю вас всех, мне не терпится увидеть вас. Я горжусь вами всеми, особенно девочками, всеми вами, но особенно теми, кто силен, спасибо вам за то, что вы сильны. Спасибо, что вы рядом и поддерживаете меня. У меня лучшая семья в мире. У меня день рождения, я рад, что вы мне звоните. Я увижусь с вами через пару дней», — ответил Комбс по телефону.

Голос находящегося под стражей по обвинению в изнасилованиях, секс-торговле людьми и других преступлениях P. Diddy звучал бодро. Он пообещал детям, что скоро увидится с ними.

Всего у рэпера семеро детей. Первенец Джастин родился у Шона Комбса в 1993 году от дизайнера Мисы Хилтон-Брим. От модели Киберли Портер у рэпера три ребенка: Кристиан (1998 год), дочери-близнецы Д’Лила Стар и Джесси Джеймс (2006 год). Также P. Diddy усыновил сына Кимберли Куинси. У музыканта есть еще внебрачная дочь Шанс (2006 год) и малышка Лав Шон Комбс. Ей всего два года.

Все дети музыканта не верят в выдвинутые против отца обвинения. Они продолжают поддерживать его и ждать освобождения рэпера под залог.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Лопес убежала из кафе, когда речь зашла о P. Diddy.