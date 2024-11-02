Оставила недоеденный ужин: Лопес убежала из кафе, когда речь зашла о P. Diddy
Дженнифер Лопес сбежала из ресторана после вопроса ее фаната о P. Diddy
Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight
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Певица в одно мгновение изменилась в лице после того, как прозвучало имя рэпера.
Певица Дженнифер Лопес сбежала со всех ног из ресторана LA’s Funk после вопроса ее фаната о рэпере Шоне Комбсе, более известного как P. Diddy. Об этом сообщает Daily Mail.
Обычный ужин с другом обернулся настоящим кошмаром для Лопес. Как только певице принесли еду, к ней тут же подошел ее поклонник, чтобы кое-что спросить.
Славившаяся свое твердой выдержкой певица не смогла сдержать натиска фаната после того, как речь зашла о печально известном рэпере P. Diddy, с которым она встречалась 20 лет назад.
После этих слов певица в ярости убежала из ресторана, бросив недоеденный ужин на столе.
Судя по всему, артистка слишком сильно боится быть втянутой в эту грязную историю и решила не рисковать лишний раз.
Дело P. Diddy
Рэпера P. Diddy задержали в номере отеля 17 сентября этого года. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.
Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.
На фоне этого скандала в сети появляется все больше слухов о причастности рэпера и к другим громким преступлениям в Голливуде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что P. Diddy обвинили в сексуальном насилии над 10-летним ребенком.
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