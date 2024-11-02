Оставила недоеденный ужин: Лопес убежала из кафе, когда речь зашла о P. Diddy

Певица в одно мгновение изменилась в лице после того, как прозвучало имя рэпера.

Певица Дженнифер Лопес сбежала со всех ног из ресторана LA’s Funk после вопроса ее фаната о рэпере Шоне Комбсе, более известного как P. Diddy. Об этом сообщает Daily Mail.

Обычный ужин с другом обернулся настоящим кошмаром для Лопес. Как только певице принесли еду, к ней тут же подошел ее поклонник, чтобы кое-что спросить.

Славившаяся свое твердой выдержкой певица не смогла сдержать натиска фаната после того, как речь зашла о печально известном рэпере P. Diddy, с которым она встречалась 20 лет назад.

После этих слов певица в ярости убежала из ресторана, бросив недоеденный ужин на столе.

Судя по всему, артистка слишком сильно боится быть втянутой в эту грязную историю и решила не рисковать лишний раз.

Дело P. Diddy

Рэпера P. Diddy задержали в номере отеля 17 сентября этого года. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.

На фоне этого скандала в сети появляется все больше слухов о причастности рэпера и к другим громким преступлениям в Голливуде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что P. Diddy обвинили в сексуальном насилии над 10-летним ребенком.