Автомобилистов в России могут начать мгновенно информировать о нарушении ПДД

Мера станет профилактикой превышения установленной скорости движения на дорогах.

В Госдуму внесут законопроект об оповещении водителя о нарушении правил дорожного движения (ПДД) красным сигналом сразу после его фиксации. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами документа выступают депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем Думы по соцполитике Ярославом Ниловым. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

«При фиксации (нарушения ПДД. — Прим. ред.) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — говорится в пояснительной записке.

Как предполагают авторы документа, благодаря этому сигналу водитель сразу сможет узнать о своем нарушении, а не через несколько дней. Такое мгновенное оповещение заставит его быть более внимательным на дороге до конца движения. Эта мера станет эффективной мерой профилактики одного из самых опасных и распространенных нарушений правил дорожного движения — превышение скорости.

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