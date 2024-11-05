Автомобилистов в России могут начать мгновенно информировать о нарушении ПДД

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

В Госдуму внесут проект о мгновенном оповещении о нарушении ПДД

Автомобилистов в России могут начать мгновенно информировать о нарушении ПДД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мера станет профилактикой превышения установленной скорости движения на дорогах.

В Госдуму внесут законопроект об оповещении водителя о нарушении правил дорожного движения (ПДД) красным сигналом сразу после его фиксации. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами документа выступают депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем Думы по соцполитике Ярославом Ниловым. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

«При фиксации (нарушения ПДД. — Прим. ред.) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — говорится в пояснительной записке.

Как предполагают авторы документа, благодаря этому сигналу водитель сразу сможет узнать о своем нарушении, а не через несколько дней. Такое мгновенное оповещение заставит его быть более внимательным на дороге до конца движения. Эта мера станет эффективной мерой профилактики одного из самых опасных и распространенных нарушений правил дорожного движения — превышение скорости.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят изменить правила езды на самокатах. Речь идет об ограничениях, которые позволят сделать их использование удобнее. В частности, водителям электросамокатов запретят ездить по тротуарам, но при этом для них сделают отдельные велодорожки. Новые правила вступят в силу не раньше 2031 года.

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