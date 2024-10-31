В России хотят изменить правила езды на самокатах

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«Известия»: самокатчикам могут запретить ездить по тротуарам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Речь идет об ограничениях, которые позволят сделать их использование удобнее.

Самокатчикам хотят запретить ездить по тротуарам. О таких планах Минтранса узнали «Известия». Правда, новые правила вступят в силу не раньше 2031 года.

Как раз к этому времени должны подготовить отдельные велодорожки для езды на самокатах по городу. Есть мнение, что удобнее всего сделать их на дорогах, чтобы не мешать пешеходам. Но некоторые эксперты считают, что такой способ передвижения небезопасен. По их мнению, это может привести к росту ДТП с машинами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России электросамокаты будут выдавать в аренду после подтверждения личности с использованием биометрии. Чтобы взять транспорт в аренду, необходимо будет пройти биометрическую идентификацию в приложении. Таким образом несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогут пользоваться сервисами с помощью чужих аккаунтов.

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