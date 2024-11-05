Песков назвал недемократическими и нечестными выборы в Молдавии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Кишинев не позволил гражданам, проживающим за границей, принять участие в голосовании.

Фото, видео: www.globallookpress.com/MFA Russia; 5-tv.ru

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Президентские выборы в Молдавии не были ни демократическими, ни честными. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«То, что тысячам граждан Молдавии, которые проживают за рубежом, не дали возможность проголосовать на выборах президента страны, не могло не оказать влияние на их результаты», — подчеркнул спикер Кремля.

Он также напомнил, что молдавская оппозиция подвергается нападкам и арестам. При этом жители конфликтующего с Молдавией Приднестровья не готовы поддерживать действующее руководство страны.

В заключение Песков опроверг вмешательство России в молдавские выборы, подчеркнув, что в адрес Кремля не было упреков, которые были бы подкреплены достоверной информацией.

Также пресс-секретарь президента отметил, что киевский режим и его европейские союзники продолжают процесс интернационализации украинского конфликта, вовлекая в него все новые страны, включая Южную Корею.

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

Позже сама Санду сообщила, что во втором туре набрала 54,91% голосов избирателей, одержав победу на президентских выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Санду намерена прислушаться к мнению оппозиции Молдавии.

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