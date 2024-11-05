Первый боевой ледокол «Иван Панин» передадут ВМФ России

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Он был создан на одном из старейших судостроительных предприятий РФ — заводе «Адмиралтейские верфи».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Первый боевой ледокол «Иван Панин» серии «Арктика» планируют передать Военно-морскому флоту России летом следующего года, после испытаний. Об этом заявили сегодня на заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.

Одно из старейших судостроительных предприятий празднует сегодня юбилей — 320 лет со дня основания. За это время в плавание отправили около трех тысяч кораблей для гражданской и военной службы. Помимо надводной техники, строят и глубоководную. В том числе, аппараты для спасения экипажей субмарин.

Компания также служит интересам научной сферы. Так, недавно на верфях заложили будущий флагман флота Росгидромета. Судно длиной 165 метров обеспечит бесперебойную работу полярных станций. На борту разместят порядка 20 лабораторий и вертолетную площадку. Завершить работы планируют через четыре года.

Ранее 5-tv.ru писал, что легендарный парусник «Седов» встал на ремонт в Кронштадте.

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