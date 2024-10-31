Легендарный парусник «Седов» встал на ремонт в Кронштадте

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Несмотря на вековую историю, барк регулярно участвует в дальних походах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Легендарный парусник «Седов» встал на ремонт в Кронштадте. Четырехмачтовый барк, построенный больше ста лет назад, пришвартовали к причалу морского завода на острове Котлин.

Инженеры в первую очередь исследуют механизмы: замерят размеры гребного вала, проверят якорные цепи, лебедку, тросы. Днище обработают специальным составом. Это нужно, чтобы корпус не покрывался водорослями и микроорганизмами, а значит корабль не терял скорость при движении.

Несмотря на вековую историю, парусник регулярно участвует в дальних походах, на его борту проходят обучение курсанты. Ожидается, что продлится ремонт до апреля 2025 года. И с началом навигации вновь выйдет в море.

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