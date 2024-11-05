Мишустин призвал к развитию взаимодействия Москвы и Минска в промышленности

Российский премьер убежден, что союзным государствам также необходимо создать единый медиахолдинг.
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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России и Белоруссии необходимо развивать взаимодействие в промышленной сфере. С таким заявлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в ходе своей рабочей поездки в Минск.
Мишустин подчеркнул, что государствам необходимо сконцентрироваться на углублении интеграции в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, логистике, налоговой и таможенной сферах.
«Мы укрепляем технологический суверенитет Союзного государства, вместе модернизируем и увеличиваем мощности в машино- и станкостроении, микроэлектронике, осваиваем выпуск техники и узлов, которые замещают поставки по импорту», — отметил российский премьер.
Он также отметил необходимость формирования единого информационного пространства между Россией и Белоруссией. По словам Мишустина, организация подобного медиахолдинга обеспечит интересным и полезным контентом граждан обеих стран.
Премьер-министр напомнил, что 29 января в Санкт-Петербурге были утверждены «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко рассказал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным.
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