«Особая настороженность»: Украина утратила контроль над десятками радиоактивных источников

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Минобороны РФ: Киев потерял 68 источников ионизирующего излучения под Харьковом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это классифицируется как радиационная авария.

Украина потеряла 68 источников ионизирующего излучения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

Он отметил, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Поставки осуществляются через Польшу и Румынию. Связанные с организацией, логистикой и финансами вопросы курирует глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

«Особую настороженность вызывает <…> доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области», — сказал он.

Причем в представленном Шмыгалю докладе указывается, что утрата контроля над источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ заявили о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы». Таким образом киевский режим намерен противодействовать задачам СВО.

Минобороны России и профильные органы власти продолжат следить за радиационной и химической обстановкой. Специалисты также будут анализировать и сообщать о ядерных угрозах со стороны киевского режима.

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