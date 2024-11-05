«Особая настороженность»: Украина утратила контроль над десятками радиоактивных источников

Это классифицируется как радиационная авария.

Украина потеряла 68 источников ионизирующего излучения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

Он отметил, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Поставки осуществляются через Польшу и Румынию. Связанные с организацией, логистикой и финансами вопросы курирует глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

«Особую настороженность вызывает <…> доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области», — сказал он.

Причем в представленном Шмыгалю докладе указывается, что утрата контроля над источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ заявили о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы». Таким образом киевский режим намерен противодействовать задачам СВО.

Минобороны России и профильные органы власти продолжат следить за радиационной и химической обстановкой. Специалисты также будут анализировать и сообщать о ядерных угрозах со стороны киевского режима.