В Минобороны РФ заявили о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы»

Кириллов: Украина может устроить провокацию с применением «грязной бомбы»
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Таким образом киевский режим намерен противодействовать задачам СВО.
Власти Украины могут устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Такое заявление сделал начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
«С учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации», — сказал он.
Целью этой провокации, отметил Кириллов, является дискредитация органов власти, распространения паники, дестабилизации обстановки и противодействие задачам спецоперации. Он также добавил, что генассамблея ООН приняла внесенную по инициативе США резолюцию, осуждающую применение «грязной бомбы». Это случилось после того, как Россия в 2023 году высказала об опасениях по поводу использования Украиной такого оружия.
Минобороны России и профильные органы власти продолжат следить за радиационной и химической обстановкой. Специалисты также будут анализировать и сообщать о ядерных угрозах со стороны киевского режима.
Как ранее объяснял Кириллов, грязная бомба состоит из радиоактивных изотопов и взрывчатого вещества. При детонации оболочка устройства разрушается, и взрывная волна разбрасывает радиоактивные вещества на большие расстояния. Как подчеркивал Кириллов, Украина уже использовала отравляющие субстанции, которые могли быть разработаны Соединенными Штатами. В МИД России, в свою очередь, заявили: нет гарантий, что Украина не применит «грязную» ядерную бомбу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные спецслужбы готовили провокации на АЭС в России. Над операциями работала, в первую очередь, британская MI6, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
- 5 нояб
- «Хваленая натовская»: в трех регионах РФ открылась выставка трофейной техники из зоны СВО
- 5 нояб
- «Жалости нет»: в подполье сообщили об иностранцах-наемниках среди военкомов на Украине
- 5 нояб
- «Проживаем острый период»: когда Россия поразит Запад на Украине
- 5 нояб
- В Курской области 15 боевиков ВСУ были уничтожены при отражении атаки
- 5 нояб
- Тульские разведчики минным шлагбаумом закрыли для ВСУ путь для прорыва в РФ
- 5 нояб
- Пехота ВСУ оказалась под ударом пушки «Гиацинт-Б». Лучшее видео из зоны СВО
- 5 нояб
- Минометчики уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 нояб
- Около $600 миллионов выделит Украине Всемирный банк
- 5 нояб
- «Хотят остаться»: украинские военнопленные отказываются от возвращения домой
- 4 нояб
- Путин осмотрел выставку «Православная Русь» с детьми героев СВО
Читайте также
80%
0.11 106.14
0.30
Нашли ошибку?