В Минобороны РФ заявили о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы»

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Кириллов: Украина может устроить провокацию с применением «грязной бомбы»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Таким образом киевский режим намерен противодействовать задачам СВО.

Власти Украины могут устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Такое заявление сделал начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«С учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации», — сказал он.

Целью этой провокации, отметил Кириллов, является дискредитация органов власти, распространения паники, дестабилизации обстановки и противодействие задачам спецоперации. Он также добавил, что генассамблея ООН приняла внесенную по инициативе США резолюцию, осуждающую применение «грязной бомбы». Это случилось после того, как Россия в 2023 году высказала об опасениях по поводу использования Украиной такого оружия.

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Минобороны России и профильные органы власти продолжат следить за радиационной и химической обстановкой. Специалисты также будут анализировать и сообщать о ядерных угрозах со стороны киевского режима.

Как ранее объяснял Кириллов, грязная бомба состоит из радиоактивных изотопов и взрывчатого вещества. При детонации оболочка устройства разрушается, и взрывная волна разбрасывает радиоактивные вещества на большие расстояния. Как подчеркивал Кириллов, Украина уже использовала отравляющие субстанции, которые могли быть разработаны Соединенными Штатами. В МИД России, в свою очередь, заявили: нет гарантий, что Украина не применит «грязную» ядерную бомбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные спецслужбы готовили провокации на АЭС в России. Над операциями работала, в первую очередь, британская MI6, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Тема:
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