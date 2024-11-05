Путин: РФ на линии боевого соприкосновения борется за свои ценности и язык

РФ сражается за сохранение своих традиционных ценностей и языка. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«Мы проводим такое совещание, потому что мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка. Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности», — подчеркнул глава РФ.

Он также выразил поддержку экспертам, которые выступают за создание единого государственного учебника по русскому языку. По словам Владимира Путина, именно русский язык определяет духовную и национальную идентичность такой многонациональной страны как Россия.

Президент также призвал утвердить единый стандарт экзамена по русскому языку для иностранных граждан, поступающих во все ВУЗы страны.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Путин о переговорах между Россией и Украиной. Глава РФ напомнил, что Россия не только не отказывалась он этого процесса, но и принимала в нем участие в самом начале конфликта.