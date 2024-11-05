Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела их в самом начале конфликта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — подчеркнул российский лидер.

Путин также напомнил, что все предложения Москвы тогда были отвергнуты Киевом, который позже признался, что сделал это по совету своих западных партнеров.

Не так давно президент* Украины Владимир Зеленский представил очередной «план победы». Как сообщили лица, знакомые с текстом документа, в нем нет ни слова о переговорах и мирном урегулировании. Судя по всему, Зеленский намерен биться буквально до последнего украинца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская журналистка Диана Панченко обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч человек.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.