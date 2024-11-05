Путин: Россия не только готова к переговорам с Украиной, но уже вела их

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

Однако все предложения Москвы были отвергнуты Киевом по совету западных партнеров.

Путин: Россия не только готова к переговорам с Украиной, но уже вела их

Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела их в самом начале конфликта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — подчеркнул российский лидер.

Путин также напомнил, что все предложения Москвы тогда были отвергнуты Киевом, который позже признался, что сделал это по совету своих западных партнеров.

Не так давно президент* Украины Владимир Зеленский представил очередной «план победы». Как сообщили лица, знакомые с текстом документа, в нем нет ни слова о переговорах и мирном урегулировании. Судя по всему, Зеленский намерен биться буквально до последнего украинца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская журналистка Диана Панченко обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч человек.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Семья оленеводов получила в подарок от Путина поездку на космодром «Восточный»
17:35
Запад готовится к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией
17:29
Спасение и возвращение к жизни: запас донорской крови в России вырос вдвое
17:15
«Не поднять балерину»: Наталья Подольская поделилась казусом с выступления
17:09
Путин: Россия не только готова к переговорам с Украиной, но уже вела их
17:04
Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
«Лишают последнего»: Жанна Эппле попала в сети мошенников
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака