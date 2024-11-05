«Доверие дало трещину»: Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Галанта

Премьер-министр заявил о непреодолимых разногласиях с главой военного ведомства по поводу палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщается в Telegram-канале канцелярии главы израильского правительства.

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны были доверие и очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — объяснил Нетаньяху свое решение.

По словам премьера, у него с Галантом были разногласия по ведению боевых действий, а некоторые решения и заявления министра шли вразрез с политикой правительства.

Попытки со стороны Нетаньяху преодолеть разногласия с Галантом привели к еще большему разрыву между ними. Об этом узнали враги государства, которые попытались извлечь выгоду из этих противоречий.

На место уволенного Галанта Нетаньяху назначил министра иностранных дел Исраэля Каца, а на его должность — министра без портфеля Гидеона Саара.

Выбор Каца министром обороны глава правительства объяснил тем, что тот не раз доказывал свою компетентность и приверженность борьбе за государственную безопасность. Нетаньяху назвал министра сильным и решительным человеком, способным возглавить военную кампанию.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой способ разрешения конфликта на Ближнем Востоке озвучил президент РФ Владимир Путин.