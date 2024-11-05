Путин назвал способ разрешения конфликта на Ближнем Востоке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 54 0

Путин: Россия старается предотвратить войну на Ближнем Востоке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Khamis Said; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Россия делает все возможное, чтобы не допустить эскалации в регионе.

Россия прилагает усилия, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке. С таким заявлением российский лидер Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств.

«Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе», — подчеркнул глава РФ.

По его словам, решить разгоревшийся конфликт можно при помощи формулы двух государств.

При этом Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке получится после создания независимого государства Палестина.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран лишился стратегического оборонного потенциала в результате израильских атак.

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