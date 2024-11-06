Сын Прилучного и Муцениеце отписался от аккаунта мамы в соцсетях

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Сын Павла Прилучного отписался от мамы Агаты Муцениеце в социальных сетях

Сын Прилучного и Муцениеце отписался от аккаунта мамы в соцсетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

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Об этом стало известно в день рождения его отца.

Старший сын актера Павла Прилучного Тимофей отписался от блога своей матери Агаты Муцениеце в социальных сетях в день рождения отца.

Мальчик уже как четыре месяца живет с актером. Изначально Прилучный забирал его, чтобы он отдохнул вместе с ним и его новой женой, актрисой Зепюр Брутян. Но вот уже ноябрь, а Тимофей все еще живет с папой и все больше отдаляется от своей матери Муцениеце. И это несмотря на то, что суд предписал, ему жить именно с матерью.

Некоторые подписчики Прилучного предполагают, что аккаунтом Тимофея управляет Брутян. Потому что на нее и сестру Мию мальчик остался подписанным.

Конфликт между Прилучным и Муцениеце начался после того, как девушка подала в суд на увеличение алиментов на содержание их совместных детей. Актеру это не понравилось и он заявил, что намерен забрать детей себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце улетела на отдых в Дубай с дочкой Мией.

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