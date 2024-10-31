С дочкой, но без сына: Агата Муцениеце улетела на отдых в Дубай

Знаменитость признается, что несмотря ни на что, счастлива.

Актриса Агата Муцениеце уехала с дочерью на отдых в Дубай. Этим поделилась сама знаменитость на своей странице в социальной сети.

Муцениеце опубликовала фото и видео из отпуска. За границу актриса уехала с дочерью Мией и подругами. Сын Тимофей, судя по всему, так и не вернулся от отца Павла Прилучного.

Агата также поделилась своими впечатлениями и эмоциями от поездки. Несмотря на не самый простой период в жизни, она счастлива.

«Вообще, друзья, знаете, хочется сказать, что все хорошо. На самом деле мы достаточно счастливые люди, поняла я, приехав сюда! Ну, конечно, а как по-другому? Вообще, пока ты на этой планете, ты должен быть счастлив только от того, что уже здесь. Мне так кажется. Буду придерживаться этой тактики и наслаждаться морюшком, пляжем и вообще всем этим», — признала актриса.

Знаменитость остановилась в пентхаусе отеля Nikki Beach Resort & Spa Dubai. Стоимость за одну проведенную ночь составляет более 70 тысяч рублей.

Между экс-супругами сейчас идут судебные тяжбы за определение места жительства детей. Одно из заседаний постановило, что младшие Прилучные до окончания всех разбирательств должны оставаться с матерью. Однако старший ребенок все еще не вернулся к Муцениеце. Тимофей с августа живет у бывшего мужа Агаты. Конфликт начался из-за суммы алиментов и вылился в спор об опеке.

Ранее 5-tv.ru писал том Агата Муцениеце раскрыла, как начинался их конфликт с Прилучным.